Secondo il candidato del centrodestra deve essere garantita la neutralità istituzionale durante le imminenti elezioni.

“Poteri commissariali per gestire l’emergenza con maggiore efficacia e per tutelare la salute, sottrarre a chi lavora per il proprio consenso la gestione di una fase delicata: un vulnus alla necessaria neutralità istituzionale che dev’essere garantita durante le elezioni” è la sintesi di una lettera che Stefano Caldoro, candidato alle prossime elezioni regionali in Campania per il centrodestra, ha inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“La recente proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei connessi termini di legge, adottata dal Consiglio dei Ministri con delibera in data 30 luglio 2020 e con la conseguente approvazione del decreto legge 30.7.2020, n. 83, determina in assenza di contromisure adeguate – scrive Caldoro al Capo dello Stato – un grave pregiudizio al corretto svolgimento delle prossime elezioni regionali, convocate per il 20 e del 21 settembre”.