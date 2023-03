Sant’Anastasia, incidente tragico sulla Statale: 2 morti nel maxi tamponamento

SANT’ANASTASIA – Strage sulla strada dell’asse mediano. E’ di due morti, un ferito grave e cinque vetture coinvolte il bilancio dell’incidente avvenuto sulla Strada Statale 162, nel territorio comunale di Sant’Anastasia.

L’incidente è avvenuto in direzione Nola ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare le vittime e i contusi dalle lamiere delle loro vetture. Una giovane è morta sul colpo, mentre l’altra vittima, un ragazzo della stessa età, è spirato dopo essere stato trasportato all’ospedale del Mare. Un altro ferito è in gravi condizioni.

Stando alla prima ricostruzione tutto è stato originato dall’impatto frontale tra due auto. Da lì è nato un tamponamento a catena che ha coinvolto altre tre vetture. Ai soccorritori si è presentata una scena tremenda.