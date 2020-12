Valorizzazione dei monumenti e aree giochi attrezzate per bambini per i question time delle consigliere di opposizione Nicoletta Sannino e Rosalba Punzo.

La consigliera di opposizione Nicoletta Sannino ha presentato un question time chiedendo al sindaco, quale assessore competente, di prendere in considerazione l’avviso pubblico con il quale la Regione Campania ha reso noto che intende acquisire proposte progettuali dagli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e dei suoi molteplici beni culturali, utilizzando l’illuminazione come volano per far emergere e raccontare luoghi e monumenti. «Considerata la presenza sul nostro territorio di vari monumenti e luoghi di interesse – spiega la consigliera – ho chiesto al sindaco se intendesse attivarsi affinché il nostro ente possa beneficiare di tali fondi e ho segnalato al riguardo, il Santuario di Madonna dell’Arco risalente al sedicesimo secolo, la chiesa di Santa Maria La Nova, il monumento ai caduti in piazza IV Novembre e lo stesso Palazzo Siano, sede del municipio».

Il sindaco esposito ha accolto la proposta, annunciando che darà avvio alla procedura per l’ottenimento dei fondi e rimarcando l’importanza, progettualità a parte, di mettere in campo qualcosa di simile anche in occasione del Natale. «La consigliera Sannino ha posto una questione concreta e la ringrazio, daremo la nostra adesione anche se il finanziamento sarà in parte a carico del comune. Per queste festività natalizie, un po’ anomale e in verità tristi a causa della pandemia, credo sia opportuno pensare a ad una modica cifra da investire per rendere il paese almeno più luminoso».

L’altro question time arriva dalla consigliera di opposizione Rosalba Punzo la quale ha fatto presente all’assessore competente, Vincenzo Romano, i fondi messi a disposizione dalla Città Metropolitana per la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi e/o l’acquisto di attrezzature e giochi esclusivamente in aree aperte e parchi e aree gioco inserite nel conteso di asili nido e scuole dell’infanzia di proprietà comunale. Chiedendo poi all’assessore se fosse possibile tenere in considerazione anche la scuola dell’infanzia di via Starza Vecchia.

«Si è in attesa della pubblicazione del bando – ha risposto l’assessore Romano – ed è intenzione di questa amministrazione prevedere anche aree giochi inclusive per bambini con disabilità, oltre che provvedere alla realizzazione eventuale di campetti e aree attrezzate per il fitness. Quanto alle scuole, gli interventi andranno certamente concertati con i dirigenti dei plessi».