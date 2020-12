All’iniziativa solidale, nata in quel di Milano, aderisce l’associazione “Love for Sant’Anastasia”: chiunque può deporre oggetti utili al corpo ed alla mente all’interno di una scatola che verrà consegnata a chi è meno fortunato.

Sono sempre più numerose le adesioni all’evento “Scatole di Natale”, ideato da una giovane mamma milanese, Marion Pizzato, che consiste nell’assemblare pacchi dono da offrire ai più bisognosi in vista delle feste. L’iniziativa, diventata virale sui social, è arrivata anche nella cittadina vesuviana grazie all’interesse dell’associazione “Love for Sant’Anastasia”.

«Da Milano a Napoli!!! Spulciando su Internet ci siamo imbattuti in un’iniziativa di una cittadina milanese che ha creato “Le scatole di Natale” da distribuire a chi ha più bisogno. L’abbiamo contattata e ci ha dato campo libero per proporre l’idea anche qui da noi – afferma Mimmo De Simone, presidente dell’associazione “Love for Sant’Anastasia” – Ed ecco che le nostre scatole saranno consegnate alle persone in difficoltà del territorio anastasiano ed ai senza fissa dimora di Napoli».

Partecipare al progetto solidale è semplice: basta munirsi di una scatola ed inserire all’interno poche cose utili al corpo ed alla mente come una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta o simili), una cosa ‘golosa’, un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.); un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo) ed un biglietto con parole gentili. Le tipologie di scatole sono 3 a seconda dei destinatari: per uomo, donna o bambino. Dopo aver inserito tutti gli oggetti nella scatola, la si può decorare scrivendo in un angolo se è destinata a una donna, un uomo oppure un bambino, indicando in quest’ultimo caso età e sesso.

«Le scatole possono essere consegnate fino al 18 dicembre presso la FINESTRA Solidale (sita in via Strettola, 24, Sant’Anastasia, ndr) dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30 – conclude il presidente De Simone – Per qualsiasi info potete contattarmi al 3921222718 od al 3315987043 (Susy Rea). Per questo Natale vogliamo regalare sorrisi ed attimi di felicità a chi è in difficoltà».

(Fonte foto: Facebook)