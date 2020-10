Già alcuni sindaci, del vesuviano e oltre, avevano ritenuto doveroso dichiarare pubblicamente l’esito del tampone molecolare per la ricerca del Covid – 19. Ieri sera anche il neo eletto primo cittadino Carmine Esposito ha voluto pubblicare sui social il referto del tampone naso faringeo effettuato ieri mattina al Moscati di Avellino.

Una decisione presa evidentemente sulla scia delle «chiacchiere» che si erano diffuse negli ultimi giorni. Per evitare strumentalizzazioni, relative soprattutto ai festeggiamenti di lunedì scorso, il giorno del voto, Esposito ha preferito sgomberare il campo dalle illazioni e rendere pubblico il suo stato di salute. Intanto, sul sito web del Comune di Sant’Anastasia le info aggiornate ci dicono che in paese ci sono 22 positivi e 63 persone in isolamento. «Il problema dei contagi da Covid esiste ed ovviamente va affrontato facendo applicare in modo serio tutte le norme di prevenzione e sicurezza, darò tutte le informazioni necessarie» – ha scritto ieri il sindaco che già in giornata dovrebbe fornire qualche ragguaglio sulla maniera in cui intende affrontare l’emergenza.