Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del candidato sindaco Iervolino.

Giovedì 27 la presentazione delle liste e del progetto politico “Città in Salute”

Un evento pubblico per presentare i candidati e il progetto politico per una nuova stagione per Sant’Anastasia. Giovedì 27 agosto, alle ore 19.00, presso il London Park di via Libero Grassi, il candidato sindaco Vincenzo Iervolino presenterà alla città “Sant’Anastasia 2020-2025. Una Città in Salute”. “Una proposta politica – sono le parole del medico candidato alla fascia tricolore – di ampio respiro che abbraccia non solo la salute fisica e del corpo, ma dell’intera comunità, come l’ambiente che ci circonda, le strade che viviamo, le nostre relazioni. Il titolo del progetto fa esplicito riferimento al quinquennio che abbiamo davanti. Gli ultimi 13 anni nella nostra cittadina sono stati caratterizzati da una forte discontinuità amministrativa che non ha consentito di programmare e realizzare nulla. La nostra proposta – continua Iervolino – abbraccia tutti i cinque anni che abbiamo davanti”.

Nel corso della serata saranno presentati anche i 64 candidati al Consiglio Comunale, 16 per ognuna delle quattro liste della coalizione (Partito Democratico, Una Città in Salute, Partito Socialista Italiano e Progetto per Sant’Anastasia). “Il nostro è un progetto radicato nei valori del centrosinistra cittadino – precisa Iervolino – unico, chiaro e preciso dinanzi a un moltiplicarsi di liste civiche che vanno in ordine sparso. Siamo gli unici con un’identità chiara e riferimenti precisi. La squadra che caratterizza la nostra coalizione è ampia, coesa e motivata. Con noi inoltre tantissimi giovani che hanno a cuore il futuro del nostro paese e con i quali costruire una nuova stagione politica per Sant’Anastasia”.