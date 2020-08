Riceviamo e pubblichiamo dal portavoce del movimento #attivailcambiamento”

Il movimento civico #attivailcambiamento nato la scorsa estate, sostiene la candidatura di Federica Curcio nella lista Carmine Pone Sindaco per le prossime elezioni amministrative di Sant’Anastasia dei prossimi 20 e 21 settembre.

Il portavoce del movimento, Luigi Corcione, ha dichiarato, a tal proposito: «Quella di Federica è una candidatura che nasce da un percorso politico condiviso e dal programma redatto che verrà presentato da qui al 20 settembre. Una candidatura soprattutto spontanea e motivata, senza logiche né dietrologie. Sintetizza ed ufficializza la nostra posizione politica nelle prossime elezioni comunali. Federica, punto di riferimento per il nostro gruppo di giovani attivisti nato la scorsa estate, porterà avanti le nostre idee su ambiente, sport, sostegno a disabili e fasce deboli, uguaglianza sociale, diritti civili ed euro progettazione. Un percorso condiviso, come detto, che merita il supporto e la fiducia del nostro gruppo di giovani impegnati in politica».

Federica Curcio, giovane anastasiana alla sua prima candidatura e già da diversi anni impegnata in politica, in merito alla sua scelta, ha affermato: «La decisione di mettermi al servizio della comunità nasce dal dovere morale e dalla voglia di impegno pratico che nutro per il mio paese, Sant’Anastasia. Tante, troppe volte percepisco la totale delusione dei cittadini nei confronti della politica e, mi rendo conto che la sfiducia conduce a fare scelte sbagliate. Ad allontanarsi. A pensare all’oggi, e non al futuro. Credo fermamente che Sant’Anastasia debba avere una visione a lungo termine, che necessiti di essere proiettata al futuro. Io ho la volontà ed il dovere di questa missione. Voglio provarci insieme a Carmine Pone. Le mie proposte, in particolare, toccano i temi dello sport e della disabilità e, sono realizzabili, in quanto a fattibilità, a breve termine. Sono fiera e grata del sostegno del gruppo #attivailcambiamento che rappresenta a pieno le mie idee e le mie speranze per il futuro».