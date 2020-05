Riceviamo e pubblichiamo

“Al Commissario Straordinario di Sant’Anastasia ND D.ssa Stefania Rodà. Gent.ma Dott.ssa

Stefania Rodá, da Cittadino Anastasiano e a titolo collaborativo le segnalo quanto segue: A giugno come di consueto ci si organizza già per i testi scolastici da adottare nei vari Istituti. Quest’anno per cause ben note, credo bisogna organizzare il tutto anche con le librerie e cartolibrerie esistenti sul territorio. Sarebbe opportuno che il Commissario Straordinario convocasse i rappresentanti del settore già da ora, affinché si organizzi con le dovute precauzioni, incontri con i Dirigenti Scolastici per delineare il tutto. Eventualmente mettere nelle condizioni poi, sia gli esercenti del settore che la platea scolastica, che usufruirà dei buoni libri e non, a programmare la distribuzione di testi e affini senza creare un imbuto che rallenterebbe ma soprattutto formerebbe di sicuro assembramenti. Inoltre i Dirigenti Scolastici dovrebbero eventualmente programmare le lezioni online, qualora si adottassero al prossimo inizio anno scolastico, anche valutando le esigenze dei nuclei familiari in cui ci sono ambedue i genitori lavoratori”.

Salvatore Colombrino