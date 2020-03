Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal movimento politico Siamo Anastasiani

Il movimento politico “sìAMO ANASTASIANI – IL FUTURO CHE CI MERITIAMO” lancia una proposta che nelle prossime ore sarà ufficializzata con una lettera protocollata all’Ente e indirizzata direttamente al Commissario Prefettizio: “Chiederemo da parte del Comune un impegno straordinario per il lavaggio e la sanificazione delle piazze, strade e luoghi pubblici, comprese le chiese, per mitigare il rischio che l’infezione possa propagarsi come sta accadendo negli ultimi giorni da nord a sud” spiega il segretario cittadino Ciro Terracciano.

“È indispensabile mettere in sicurezza il territorio dal rischio contagio, attuando tutte le soluzioni possibili in materia igienico-sanitaria e valutare anche l’ipotesi di estendere con un’Ordinanza l’obbligo di sanificazione a tutte le attività commerciali anastasiane. Serve uno sforzo comunitario in un momento difficile e preoccupante, dove a rischio è la salute pubblica e per cui ci sono già state conseguenze molto pensanti, anche in termini economici, ed in particolare per chi opera nel settore della ricettività”, aggiunge il partavoce del movimento Ciro Pavone. E conclude: “Non si faccia nessun tipo di allarmismo, ma si affronti l’emergenza con serietà e rigore, con la massima collaborazione da parte di tutti”.