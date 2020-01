Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal movimento politico SiamoAnastasiani.

Il ventinovenne Ciro Terracciano – ingenere gestionale – già candidato alle scorse elezioni amministrative nella lista “Arcobaleno”, è il nuovo segretario cittadino del movimento politico “sìAMO ANASTASIANI – IL FUTURO CHE CI MERITIAMO”.

Le dichiarazioni del neo segretario – a cui seguiranno le nomine per il nuovo direttivo – rappresentano un ottimo biglietto da visita per il nostro paese: “Sono orgoglioso ed è per me una grande gioia rappresentare questo gruppo e poter fattivamente contribuire a migliorare l’attuale condizione della discussione politica cittadina. Mi impegnerò principalmente su questo aspetto – fondamentale per la pacificazione dell’agone in cui giocheremo la nostra partita – e poi metterò a disposizione di tutti le mie competenze professionali. A Sant’Anastasia servono tre cose in particolare: produzione di idee, capacità di gestione e un confronto sano e produttivo”.

Il portavoce del movimento nato a giugno scorso, Ciro Pavone, aggiunge: “La nomina di Ciro non viene a caso e siamo felicissimi di poter contare sulle sue competenze in materia di gestione. È iniziata la fase 2 del nostro progetto, ossia includere le forze piu valenti e propositive per contribuire al miglioramento della nostra società. Il processo di radicamento e crescita – ovviamente – non si fermerà e ben presto altri amici si aggregheranno per dare forma e vita ad un gruppo di persone legate da un unico sentimento, migliorare la condizione in cui noi viviamo e vivranno i nostri figli”. E conclude: “Non siamo chiusi su ideologie o posizioni politiche determinate; anzi – contrariamente – siamo aperti a chiunque condivida con noi i valori della buona amministrazione e soprattutto guarda l’impegno politico come un servizio gratuito da fornire ai cittadini e non come uno strumento di prevaricazione o affermazione dei propri interessi personali”.