“Per i 5 Stelle c’è un risultato che è quello che è. Mi auguro che l’elettorato 5 stelle, facendo tesoro di un’esperienza di Governo che è ancora in corso, voglia dare una spinta ragionevole al rinnovamento dell’Italia”. Così il governatore campano, Vincenzo De Luca. “In questo decennio i 5 Stelle hanno espresso anche una spinta verso il rinnovamento, la modernizzazione. Poi la spinta si è caricata di troppi significati ideologici, di un’aggressività sbagliata, di un linguaggio sbagliato. Ma credo che non dovremmo perdere quella spinta all’innovazione politica, alla modernizzazione dell’Italia”. Il governatore ha espresso la volontà di “continuare a dialogare con l’elettorato 5 Stelle, lasciamo stare i gruppi dirigenti dei vari partiti, voglio parlare ai cittadini, a quelli che hanno votato 5 Stelle per cambiare l’Italia e, ragionando, voglio spiegare che è esattamente quello che stiamo facendo nella Campania e quindi chiederò il sostegno convinto alle scelte politiche che stiamo facendo”.

“E’ evidente che, alla luce del risultato in Emilia, la ricandidatura del presidente De Luca a governatore della Campania, garanzia di buon governo per la Regione, ne esca ulteriormente rafforzata. Noi intanto saremo aperti al dialogo con tutte le forze che non si riconoscono nel fronte sovranista”. Così, in una nota, il segretario regionale del Pd in Campania, Leo Annunziata, commentando la vittoria di Stefano Bonaccini. “Non ci siamo sottratti alla politicizzazione forzata del voto in Emilia Romagna voluta da Salvini e abbiamo vinto. Il Partito Democratico – ha aggiunto Annunziata – si è riconfermato prima forza della coalizione, mentre Bonaccini ha riaffermato la propria riconoscibilità politica, così come non va sottaciuto il prezioso lavoro svolto dalla Sardine durante tutta la campagna elettorale”. “Il Pd si pone al centro di un campo largo – ha concluso – nel quale collaborazione e coesione tra le forze politiche di centro sinistra, come dimostra il dato in Emilia Romagna, sono presupposti di successo”.