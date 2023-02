Sant’Anastasia, carabinieri in borghese sventano truffa specchietto: si fa arrestare per 50 euro

Sant’Anastasia: Truffa dello specchietto. Carabinieri arrestano 34enne

Siamo a Sant’Anastasia, è notte, e i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna percorrono le strade della cittadina a nord di Napoli. Davanti all’auto “civetta” dell’Arma due auto non molto distanti che stanno percorrendo via delle gemme. La marcia non è veloce e non desta sospetti fino a quando dal finestrino dell’auto che “insegue” emerge un braccio. Il colpo allo specchietto è veloce e deciso ma non sfugge ai militari in borghese che seguono a debita distanza l’evolversi della vicenda.

Le urla partono e con loro anche la richiesta di risarcimento: la truffa si sta consumando con le 50 euro pattuite che l’ignara vittima sta cedendo al truffatore.

Fortunatamente i Carabinieri sono lì, hanno visto tutto e sono pronti a bloccare l’uomo che ha già la banconota tra le mani. Si tratta di Raffaele Bionadelli*, 34enne di Pollena Trocchia già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – che era a bordo di un’auto a noleggio – è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di truffa.

* NATO A MASSA DI SOMMA (NA) IL 09 GEN 89