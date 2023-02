Nota influencer scopre grave malattia al 7 mese di gravidanza: “Non vedrò crescere mio figlio”

Mariagrazia Imperatrice è una nota influencer napoletana che ha scoperto di essere affetta da una malattia autoimmune molto pericolosa.

La donna ha raccontato tutto sui social condividendo con i suoi follower i tragici mesi appena trascorsi dopo aver scoperto di essere malata. Mariagrazia è attualmente incinta al settimo mese e questa brutta notizia è stata come “un fulmine a ciel sereno” perché ora rischia di non riuscire a vedere il proprio figlio crescere. La malattia in questione è la colangite biliare primitiva, una patologia autoimmune del fegato, che colpisce soprattutto le donne, causando un disturbo cronico dei dotti biliari. Purtroppo la medicina non è ancora riuscita a trovare una cura definitiva, infatti l’aspettativa di vita dal momento della manifestazione dei sintomi è di circa 10 anni.

Dopo il tragico racconto, Mariagrazia è stata riempita da affetto immenso da parte di centinaia di persone che le hanno mostrato la propria vicinanza in un momento così complicato. Mesi non facile per l’influencer che avrebbe voluto vivere soltanto come fonte di gioia per la nuova vita che darà alla luce tra qualche mese e che, invece, si sono ben presto trasformati in un incubo.