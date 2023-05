Sant’Anastasia, bimba ferita: il Pd chiede discussione in consiglio comunale

Riceviamo e pubblichiamo

PD Sant’Anastasia: bisogna assolutamente rimettere in primo piano la sicurezza dei cittadini

Ieri sera a piazza Cattaneo a Sant’Anastasia è avvenuto un fatto gravissimo: due uomini in sella ad uno scooter hanno sparato all’impazzata causando il ferimento di una intera famiglia che era seduta ai tavolini di un bar. Le tre persone sono state tutte trasportate d’urgenza all’ospedale: nessuno di loro è in pericolo di vita, ma la bambina è stata ricoverata in gravi condizioni perché una pallottola l’ha raggiunta alla testa.

È di poco fa la notizia dell’arresto dei responsabili ma resta la necessità di intervenire per garantire la sicurezza dei nostri cittadini.

La sezione locale del PD, si schiera unanime per manifestare la ferma condanna per l’accaduto e per esprimere la solidale vicinanza alle vittime. Inoltre, abbiamo preso contatto con l’onorevole Marco Sarracino, cha già aveva rilasciato una dichiarazione sull’accaduto, per chiedergli di sollecitare immediatamente un incontro con il Prefetto per la convocazione del Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico al fine di garantire un maggiore controllo del territorio e una più capillare presenza delle forze dell’ordine.

Parallelamente il PD, attraverso i suoi consiglieri comunali, in occasione del Consiglio Comunale di venerdì prossimo, chiederà all’Amministrazione l’adozione di tutte le misure di sua competenza per una immediata risposta ai bisogni di sicurezza dei cittadini e la convocazione di un consiglio comunale monotematico sull’accaduto, in cui discutere della delicata situazione di malessere sociale in cui versa il nostro territorio.

Dopo la ferma opposizione (di cui ora appare tristemente valida l’estrema importanza) all’ipotesi di delocalizzazione della Caserma dei Carabinieri ci sembra non più rinviabile una seria discussione sui temi delle devianze sociali, specie in ambito giovanile. Non possiamo restare in silenzio di fronte ad una deriva così grave che mette in seria discussione la vivibilità del nostro territorio e la sicurezza dei cittadini.

Il Segretario del PD di Sant’Anastasia

Francesco Savarese