Sant’Anastasia, beccato a Madonna dell’Arco su auto rubata a giovanissimo

Sant’Anastasia – Carabinieri notano un’autista con la portiera forzata, arrestato

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per furto Gennaro Ardimento, 48enne di Secondigliano* già noto alle forze dell’ordine. I militari stanno percorrendo via Madonna dell’Arco quando notano una mini-car con all’interno un uomo. L’autista è tranquillo e la sua andatura non pare prestare adito a sospetti ma quei segni di effrazione sulla portiera lato guida spingono i Carabinieri ad approfondire la vicenda.

L’uomo viene fermato e, oltre ai segni di effrazione, i militari constatano che anche il blocco di accensione fosse stato manomesso. Il 48enne non è in grado di fornire giustificazioni e viene immediatamente bloccato. Partono gli accertamenti: poco prima l’auto era stata rubata ad Angri. Nell’auto rinvenuti e sequestrati gli strumenti atti allo scasso verosimilmente utilizzati dall’uomo per il furto. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.

* nato a Napoli il 15 gennaio 74