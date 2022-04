Acerra, carabinieri sventano furto da pensionata: uno arrestato, due in fuga

Acerra – Carabinieri arrestano topo d’appartamento nel centro di Acerra.

Ad Acerra i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentato furto aggravato in abitazione Rosario Esposito, 45enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. Siamo a Piazza Montessori ed alcuni cittadini vedono tre persone aggirarsi tra i palazzi. I 3 entrano in un condominio e allora i residenti chiedono aiuto al 112. Poco dopo i militari sono sul posto e sorprendono i malviventi mentre tentano di forzare la porta di ingresso di un’abitazione. I “topi” di appartamento tentano la fuga ma il 45enne viene bloccato con non poche difficoltà.

L’abitazione e ricordi della proprietaria di casa, una 78enne pensionata, sono salvi mentre l’arrestato è in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per individuare gli altri 2 responsabili

