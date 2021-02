Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia.

Sant’Anastasia: iniziati i lavori di riqualificazione di Via Roma, seguiranno i lavori di ripristino e di riqualificazione di Via Andrea Valentino, Via Giustino Fortunato e Via Marra.

Le condizioni in cui versano determinate strade del territorio anastasiano e il pericolo e i danni che possono arrecare ai cittadini, donando, nonché, anche un aspetto dell’ambiente cittadino poco curato e precario, si è reso necessario attivare un processo di riqualificazione.

Dunque, grazie ad alcuni fondi comunali, sono iniziati i lavori di Via Roma e con l’approvazione del bilancio comunale e i finanziamenti di “Città Metropolitana” di cui stiamo beneficiando, seguiranno i lavori di ripristino e di riqualificazione delle seguenti strade: Via Andrea Valentino, Via Giustino Fortunato e Via Marra.

A tal proposito le dichiarazioni del Sindaco Carmine Esposito: “Stamattina sono stato a Via Roma dove hanno avuto inizio i lavori di rifacimento del manto stradale. Devo dire che sono orgoglioso perché, dopo tanta burocrazia, finalmente la transizione verso un posto più vivibile e dove tutti i miei concittadini possano riconoscersi in esso e di conseguenza trattarlo con cura, ha avuto inizio. Presto con l’approvazione del bilancio comunale cominceranno anche altri lavori nelle strade del nostro territorio ad esempio: Via Pomigliano che necessita di un intervento di manutenzione straordinaria viste le condizioni precarie in cui versa.”