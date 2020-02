L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in collaborazione con la Cooperativa Eco e con il patrocinio morale del Comune di Sant’Anastasia, comunica l’apertura di uno Sportello per la Disabilità.

Mercoledì 5 febbraio alle ore 16,30 presso la Biblioteca Comunale sita in via Arco 54 – Sant’Anastasia –NA.- verrà inaugurato lo sportello dedicato alle persone fragili e alla disabilità. Sempre in via Arco 54 presso l’UICI,ogni venerdì dalle ore 16,00 alle 18,00 uno psicologo e un educatore saranno a disposizione dell’utenza perandare oltre la semplice integrazione della persona disabile, fragile o svantaggiata, attraverso azioni gratuite mirate e professionali. Mission dell’iniziativa è fornire spiegazioni semplici e fruibili a domande che possono talvolta creare confusione; fornire un sostegno e un punto di riferimento costante alle situazioni di marginalità e solitudine; contribuire concretamente ad un progetto complessivo di Inclusione sociale.

Vista l’importanza di tale iniziativa, confidiamo nella partecipazione di tutti gli interessati e di tutti coloro che sono sensibili a tale problematica.