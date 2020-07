Dalla segreteria Pd di Sant’Anastasia, riceviamo e pubblichiamo.

Lunedì 13 luglio alle ore 18.00 nella sede del Partito Democratico di Sant’Anastasia, il dottore Vincenzo Iervolino presenterà la sua candidatura a sindaco di Sant’Anastasia.

Vincenzo Iervolino rappresenta un’ampia coalizione di centrosinistra che si pone l’obiettivo di rinnovare, con la forza delle proprie proposte, il modo di fare la politica a Sant’Anastasia. Una coalizione che vuole promuovere con competenza, onestà,

responsabilità – e con una più ampia partecipazione democratica diretta e qualificata – valori, idee e progetti. Alla base di un nuovo modo di governare il paese c’è il Comune inteso come un centro

erogatore di servizi pubblici e come centro propulsore di sviluppo dell’intera comunità, capace di mettere in campo progetti specifici che consentano a ciascuno di essere esso nelle migliori condizioni possibili per poter esprimere il meglio di sé. I valori umani ed etici fondanti la nostra politica sono quelli Cristiani, Laici e Civili,

radicati nella storia della nostra comunità e delle forze politiche che ciascuno di noi rappresenta. Al centro poniamo il cittadino e i valori della famiglia, della solidarietà, dell’uguaglianza sociale e dell’onestà, per cercare di cambiare la politica e costruire

insieme un’idea di città nuova, partendo dalle fondamenta: la specificità di ant’Anastasia, che la distingue nella cultura, nella storia, nelle potenzialità. “Rappresentiamo oggi più che mai la vera alternativa” dichiara il candidato sindaco Iervolino, che precisa: “Dobbiamo stimolare il protagonismo degli attori economici e ociali del nostro paese. La città ha bisogno di essere mobilitata e aspetta solo che le ia dato più spazio. Queste energie devono solo essere liberate, riconosciute, indirizzate e coordinate. Comune, imprese private, associazioni, terzo settore e nuove

forme di cittadinanza attiva devono essere messe nelle condizioni di cooperare per il aggiungimento di obiettivi comuni”.

Riguardo la situazione attuale del paese il candidato afferma con forza: “Partecipare e lavorare per obiettivi concreti è più faticoso, ma sarà il nostro percorso futuro. Un percorso vincente, perché fatto di proposte e non promesse. La nostra ricetta: uscire

di casa, partecipare, ascoltare e lavorare. Sant’Anastasia torni ad essere dei cittadini anastasiani. Bisogna dunque ridare speranza e con essa il gusto della responsabilità civile”.

incenzo Iervolino è stato sindaco di Sant’Anastasia dal 1997 al 2007, sempre alla guida di coalizioni di centrosinistra. La presentazione della candidatura si terrà lunedì 13 luglio alle 18.00 nella sede del Partito Democratico di Sant’Anastasia, in via Guglielmo Marconi. La conferenza stampa è aperta ai giornalisti. Per evitare assembramenti è prevista una diretta social.

