Sant’Anastasia, al Comune unità di crisi per emergenza Covid e front office per i cittadini in difficoltà

Un front office per sostenere i cittadini nell’emergenza Covid: entro qualche giorno sarà operativo, a Palazzo Siano, un ufficio che si occuperà di supportare, ma anche ascoltare, i cittadini in questa difficile fase della pandemia.

«Sarà una piccola unità di crisi comunale – spiega il sindaco Carmine Esposito, implementata con diverse figure: la protezione civile, la Croce Rossa, i servizi sociali, i volontari del servizio civile, psicologi e medici di base». Servirà dunque a dare delle risposte e soprattutto aiuto a chi ne ha bisogno e ne farà richiesta. «Non potremo sicuramente dare risposte su questioni sanitarie – dice l’assessore Cettina Giliberti – ogni giorno ascoltiamo persone in attesa di un tampone che non arriva, cittadini che cercano di avere contatti con l’Asl, ma ormai non rispondono nemmeno a noi amministratori, è una situazione davvero difficile. Potremo invece offrire supporto psicologico grazie a specialisti, fare da coordinamento per chi abbia bisogno dell’assistenza dei servizi sociali, aiutare chi non può muoversi da casa perché positivo o in isolamento fiduciario, grazie a volontari che si assumeranno il compito di fare la spesa o acquistare farmaci». All’iniziativa è stato dato il supporto del consorzio Prodos, dunque i volontari faranno da front office, sia in presenza, sia rispondendo ad un numero verde. In più, entro la settimana prossima sarà online un sito web dedicato affinché le risposte possano arrivare anche tramite la rete, con settori specifici e informazioni aggiornate. Stando ai dati comunicati dall’Asl ieri, a Sant’Anastasia ci sono 122 positivi attivi, 150 in isolamento domiciliare e due guariti.