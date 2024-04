Sant’Anastasia, Alfonso Di Fraia nominato nuovo Assessore

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Polizia Locale (con viabilità e decoro urbano) e Protezione Civile sono le deleghe affidate dal sindaco Carmine Esposito al neo assessore Alfonso Di Fraia che, questa mattina, ha accettato l’incarico. “Sono convinto che Di Fraia saprá gestire nel migliore dei modi questo nuovo ruolo, consapevole della delicatezza e dell’importanza strategica delle deleghe per ora assegnate, alle quali se ne aggiungeranno presto altre. Ci aspettano nuove sfide e nuove prospettive”. “Sono onorato di tornare ufficialmente al servizio di Sant’Anastasia – commenta l’assessore Di Fraia – e ringrazio il sindaco Esposito per la fiducia. Non ho mai lasciato l’impegno politico ma ora ho ancora più responsabilità nei confronti dei cittadini, consapevole di far parte di una squadra solida e coesa”.