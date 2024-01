Sant'Anastasia, l'Epifania...della cultura

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Il 6 gennaio per il giorno della befana, il movimento politico Sant’Anastasia Loading (Psi, Sant’Anastasia Libera, Una Città in Salute) insieme al Partito Democratico e Verdi per l’Europa, hanno consegnato alcune calze ai bambini del territorio, insieme a dei buoni da spendere in libri e/o materiale scolastico. Investire nella cultura per noi è la priorità, perché solo investendo nelle nuove generazioni possiamo dare un futuro alla nostra città. La cultura è l’unico strumento civile, pacifico per azzerare ogni differenza, ogni divergenza. La buona politica deve assolutamente puntare sui giovani, nel commercio locale e nel terzo settore. È da qui che dobbiamo rilanciare la Ho crescita e il risveglio della nostra comunità.