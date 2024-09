Sant’Anastasia, il 150° anniversario della Festa dell’incoronazione della Madonna dell’Arco

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

In diretta televisiva il 150° anniversario della Festa dell’incoronazione della Madonna dell’Arco

Sant’Anastasia. In diretta televisiva il 150° anniversario della Festa dell’incoronazione della Madonna dell’Arco. Un appuntamento col pubblico che si ripete anche quest’anno, grazie all’impegno della MF Produzione Video, in collaborazione con TV Luna, che da la possibilità di assistere alla simulazione dell’incendio al campanile del Santuario della Madonna dell’Arco che si terrà sabato 7 settembre a Sant’Anastasia. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale 83 del DDT in Campania dalle ore 21:00 per i cittadini in regione e tramite il sito web www.tvluna.it per tutti gli appassionati del Santuario Mariano sparsi per il mondo. La diretta sarà presentata da Gabriella Bellini e Susy Fiorillo, 2 volti del giornalismo femminile campano, con le riprese di Tony De Angelis, il coordinamento tecnico di Luca d’Andrea, e la regia televisiva di Francesco Busiello. Tutta l’emozione di un evento molto sentito finalmente disponibile per tutti.