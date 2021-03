Riceviamo e pubblichiamo da Comune di San Paolo Bel Sito

Siglato l’accordo tra il sindaco Raffaele Barone, l’Asl Na3 Sud ed il centro Medicus Srl

Saranno i locali di via Tiglio 22 nei pressi della sede dell’associazione Aft (medici di base) ad ospitare il primo centro vaccinale di San Paolo Bel Sito.

L’accordo è stato siglato nella mattinata di oggi e porta la firma del sindaco Raffaele Barone, del direttore del distretto socio sanitario nr.49 di Nola, Domenico Russo e dell’amministratore del centro Medicus srl, Enrico Napolitano.

Il centro sarà operativo già nei prossimi giorni e sarà di supporto al nosocomio nolano, il Santa Maria della Pietà, per dare una accelerata alla campagna di vaccinazione nei comuni dell’area nolana.

Non a caso l’iniziativa nasce al termine di un proficuo dialogo tra l’amministrazione comunale ed il distretto sanitario conclusosi con l’impegno da parte del primo cittadino di individuare un sede idonea.

“Un’opportunità ma soprattutto, oggi più che mai, una grande necessità considerata la mole di lavoro dei presidi ospedalieri – spiega il sindaco Raffaele Barone – purtroppo siamo nel pieno delle terza ondata ed è fondamentale approntare una campagna di vaccinazione a tappeto che favorisca il contenimento del virus. Come comune già abbiamo provveduto a posizionare un drive in per i tamponi nel parcheggio di via Olmo ed oggi ci apprestiamo ad avere anche un centro vaccinale le cui operazioni saranno svolte sotto lo stretto controllo degli orgami distrettuali sanitari competenti che, grazie alla fattiva collaborazione dei medici di base raggruppati nell’Aft provvederanno alla somministrazione dei vaccini nei soggetti individuati dall’Asl. Un ringraziamento particolare – aggiunge il sindaco Barone – al direttore sanitario dell’Asl Na3 Sud, il dott. Gaetano D’Onofrio, per la tenacia e serietà con cui sta gestendo l’attività di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus e per aver ritenuto il nostro comune idoneo ad ospitare il centro vaccinale”.