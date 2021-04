Riceviamo e pubblichiamo.

San Gregorio Armeno, la crisi delle botteghe, Nappi consigliere regionale della Lega: “Il governatore utilizzi i fondi europei della nuova programmazione per rilanciare il settore artigianale.”

“La crisi delle botteghe di San Gregorio Armeno, la via dei pastori famosa in tutto il mondo, è la punta dell’iceberg di un sentimento di protesta comune. È il simbolo dell’immobilismo della Regione, che chiude le porte in faccia ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Mentre i lavoratori e gli artigiani di Napoli e della Campania sono sull’orlo del baratro, De Luca perde tempo a innescare polemiche con il governo per pura propaganda. Invece di impiegare il tempo in litigi, il governatore utilizzi i fondi europei della nuova programmazione per rilanciare il settore artigianale di qualità e promuovere un piano concreto per il turismo. I soldi ci sono ma continua a tenerli in un cassetto. Noi invece siamo pronti a sederci con il mondo delle imprese che non mollano e a trovare immediatamente gli strumenti per la ripartenza. È tempo di fare”. Lo dice Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e segretario cittadino della Lega a Napoli

(fonte foto: rete internet)