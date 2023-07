San Giuseppe Vesuviano, ricercato dalla polizia e portato in cella

San Giuseppe Vesuviano. Eseguito un provvedimento per la carcerazione.

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno rintracciato e arrestato in via Marciotti a San Giuseppe Vesuviano M.Z., 42enne marocchino, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione.

Il provvedimento è stato emesso lo scorso 18 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 11 mesi e 26 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di euro 600, per i reati di ricettazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, commessi a Napoli nel 2013.