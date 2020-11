San Giuseppe Vesuviano, multato il sindaco Catapano. Aveva celebrato un matrimonio senza indossare la mascherina

Il Sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, è stato multato dalla Polizia Municipale in seguito ad una denuncia a suo carico presentata dall’ex sindaco di San Giuseppe, ora consigliere, Antonio Agostino Ambrosio, che ha prontamente denunciato il primo cittadino alla Polizia.

Catapano, si legge nel verbale, il 26 ottobre scorso ha celebrato un matrimonio civile presso la Sala Consiliare del comune a cui partecipavano ovviamente sposi e testimoni, tutti privi di mascherina protettiva e senza mantenere le distanze sociali. Il tutto è stato immortalato e felicemente postato sui social con tanto di foto in cui si vede palesemente che c’è ben poco rispetto anche delle regole più elementari anti-covid. Da tempo ormai leggiamo post sui social di Catapano in cui il sindaco prega i concittadini di rispettare le regole, di fare attenzione e cercare di uscire il meno possibile per evitare un aumento di contagi, per abbattere questo virus tutti insieme. Ma per tutti si intende tutti, nessuno può essere escluso, tanto meno un sindaco, dunque è doveroso che questo esempio venga portato alla luce del sole, perché nessuno può raggirare le leggi o non seguire le normative vigenti senza subire una giusta pena. Una sanzione obbligatoria che servirà a tutti da monito e spronerà sicuramente molte persone a rispettare non solo le leggi, ma soprattutto gli altri!

Sarà stata sicuramente una dimenticanza, magari uno sbaglio in buona fede ma se questo è l’esempio che si vuole dare ai cittadini, allora non c’è dubbio che si tratti di un esempio assolutamente da scartare.