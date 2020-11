A. C., collaboratore scolastico in pensione di 68 anni, è stato investito in via Madonna dell’Arco ed è purtroppo morto sul colpo. Sul posto un’ambulanza del 118 e la polizia municipale. Non si conosce la dinamica dell’incidente ma, dalle prime notizie, pare che le auto coinvolte fossero due. La vittima era a piedi e stava attraversando la strada.