È accaduto a San Giuseppe nei giorni scorsi, dopo che la Polizia, già da qualche tempo stava investigando su alcuni esercizi commerciali.

È stato sanzionato il titolare di un negozio di alimentari in via G. Ammendola con una multa di 400 euro e con divieto, in via cautelare, di apertura della propria attività per 5 giorni perché non assicurava il rispetto delle norme e del distanziamento sociale. Multati anche 9 clienti che erano nell’alimentari e che non rispettavano alcuna norma anti-covid continuando ad assembrarsi, come ha sottolineato il sindaco Vincenzo Catapano che, in un post su fb, commenta così la vicenda: “Se qualcuno crede di poter fare ciò che gli pare, mettendo a rischio la salute pubblica e lo stesso corretto esercizio delle attività, in questo momento drammatico, dovrà rendersi conto che non è così.”