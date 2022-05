San Giuseppe, sventata rapina in gioielleria: due fermati

San Giuseppe Vesuviano – Brillante operazione dei carabinieri che insieme alla polizia sono riusciti a sventare nel primo pomeriggio una rapina ai danni della gioielleria Palma di San Giuseppe Vesuviano.

Due uomini, stando alle prime testimonianze non confermate di origine straniera, hanno fatto irruzione nell’oreficeria sita all’angolo tra via Lavinaio e via San Leonardo. I titolari sono riusciti a lanciare l’allarme facendo accorrere le forze dell’ordine.

Sotto gli occhi di passanti e residenti i militari hanno ammanettato due persone che sono state ora condotte in caserma. Il colpo per fortuna è stato sventato.