Marigliano, auto si ribalta sulla 7bis: paura per il conducente

Nella giornata di ieri è avvenuto un altro incidente stradale, questa volta a Marigliano, precisamente sulla linea Nola-Villa Literno.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente ma l’auto coinvolta con a bordo, pare, solo il conducente, si sarebbe ribaltata per poi restare capovolta su un fianco. Un brutto incidente che dalle prime indiscrezioni pare non abbia causato gravissime ferite.

Le forze dell’Ordine si sono precipitate sul luogo per ricostruire la vicenda e allertato immediatamente i soccorsi. Il conducente dell’auto sarebbe stato portato in ospedale per accertamenti ma non sarebbe in pericolo di vita.