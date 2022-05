San Giuseppe sotto choc: Antonio muore a 24 anni

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Lacrime e dolore a San Giuseppe Vesuviano. Ad appena 24 anni è venuto a mancare Antonio Langella, giovane sangiuseppe che ha percorso l’ultimo tratto della sua breve esistenza a combattere contro un terribile male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Il giovane era molto conosciuto anche ad Ottaviano dove ha frequentato l’Ipsar de’ Medici. Sul web in tantissimi lo stanno ricordando in queste ore con parole affettuose e ricordi dolci, come l’incontro con la cantante Nancy Coppola, uno dei desideri che è riuscito ad esaudire prima del calvario finale.

Buon viaggio Antonio