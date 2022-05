Acerra a piedi di domenica: decisa l’area vietata alle auto

ACERRA – Il Comune di Acerra, focalizzandosi sull’obiettivo di coniugare le esigenze dei cittadini interessati all’abbattimento dell’inquinamento in città e le esigenze di alcune categorie commerciali che hanno grande afflusso di clienti anche di domenica, ha istituito per domenica 8 maggio 2022 un’altra domenica “verde”. Un’occasione per vivere una giornata ecologica in città riappropriandosi dei suoi spazi urbani: domenica senza auto, quindi, dopo i positivi apprezzamenti e le tante richieste pervenute in seguito alle domeniche “verdi” precedentemente realizzate in città.

Per domenica 8 maggio 2022, tuttavia, sono state previste alcune novità importanti:

l’area senza auto riguarderà Piazza Angelo Soriano, Via Da Vinci, Via Trieste e Trento, Via Casoria e Via Verolino e Corso Italia (fino all’angolo con Via Calzolaio);

In Via Conte di Acerra l’ingresso per parcheggiare sarà previsto da Corso Resistenza;

in Via Campanella e Via Nenni ingresso per parcheggiare sarà previsto da Via Manzoni;

Via Annunziata, via Roma, Via Del Pennino e Corso Resistenza sarà percorribile e pertanto fuori dalla zona senza auto.

La sperimentazione per vivere la città, in un modo più sostenibile, a piedi, correndo o in bicicletta, riguarderà anche la possibilità per gli esercizi commerciali presenti nell’area della zona senza auto di poter occupare suolo pubblico con tavolini e sedute gratuitamente.