Riceviamo e pubblichiamo dal comitato Ambientalista Terra Dea di San Giorgio a Cremano.

Una fascia tricolore, a piazzetta del Pittore (Comune di San Giorgio a Cremano) c’era , ma era quella di Ercolano‼️

Un ringraziamento al consigliere delegato allo sport Aniello Iacomino di Ercolano , per la presenza e per il suo prezioso intervento.

La passeggiata è stata gradevole e l’assessore Iacomino , ha potuto constatare la problematica di via cupa Patacca, mentre l’assenza delle istituzioni sangiorgesi , denota come la nostra amministrazione sia lontana dai problemi reali dei cittadini.

Nonostante il caldo di una domenica d’estate, ringraziamo i comitati di altri territori che sono intervenuti: Arch. Marco Ferruzzi del comitato K Marin (San Giovanni a Teduccio) il sig. Luca Apicella del Comitato Villa Tropeano (Ponticelli – Napoli), e la dott.ssa Maria Teresa Ercolanese di Gazebo Verde (Vomero – Napoli) per il loro contributo.

Si ringrazia Rosanna Tremante in rappresentanza del m5s di San Giorgio a Cremano e Ciro Giuliano in rappresentanza del Movimento 24 Agosto Circolo di San Giorgio a Cremano.

Aldo Apache Castellano, del comitato Problematica Patacca, ha sintetizzato le criticità di quella zona e con determinazione ci fa intendere che non molleranno di un centimetro, fino a quando non verrà raggiunto l’obbiettivo della riqualificazione.

Terra Dea sarà al vostro fianco, così come per tutte le battaglie ambientali del territorio sangiorgese e non.