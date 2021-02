Riceviamo e pubblichiamo dal comitato Terra Dea di San Giorgio a Cremano.

Ieri mattina il comitato ambientalista Terra Dea di San Giorgio a Cremano, il Movimento 24 Agosto circolo di San Giorgio a Cremano ed alcuni cittadini, hanno manifestato la loro indignazione per quello che è accaduto nell’area verde privata tra via Mormone e via Buongiovanni.

Andremo avanti , fino a quando il sindaco Zinno non risponderà alle nostre pec , inviate a lui e all’assessore all’Ambiente.

Vogliamo conoscere i motivi di questo disastro e sapere se i proprietari dell’area verde, in questione, erano stati autorizzati a sradicare il verde e gli alberi nella loro proprietà, compromettendo altresì la vita di centinaia di uccelli !!!

Enrico De Marco

presidente Comitato Ambientalista San Giorgio a Cremano