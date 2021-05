Riceviamo e pubblichiamo da Free Cremano

Visite guidate gratuite alle Ville vesuviane del Miglio d’Oro: è l’ultima iniziativa lanciata in Città dal collettivo FreeCremano. I “FreeTour”, che si svolgeranno nella mattinata di Domenica all’interno delle due Ville di proprietà dell’Ente comunale, ossia Villa Vannucchi e Villa Bruno, saranno accompagnati da una guida turistica abilitata. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale “Ferdinando e Don Ippolito” la cui Presidentessa, Teresa Colapietro, accoglierà i visitatori in costume d’epoca. La partecipazione alle visite è gratuita, tuttavia è richiesta la prenotazione.

“Dopo mesi di iniziative virtuali a causa della pandemia abbiamo deciso, per la nostra prima uscita pubblica, di puntare sulla cultura e sulla valorizzazione del territorio”: dichiara Danilo Cascone, referente di FreeCremano.

“Il nostro progetto – prosegue l’ex Consigliere comunale – si fonda anche sulla riscoperta del passato e delle radici culturali del nostro territorio. Non a caso in questi mesi abbiamo ospitato sui nostri canali una rubrica condotta dal Prof. Giuseppe Improta, esperto di storia locale, in cui abbiamo ripercorso, fin dalle origini, le tappe storiche della nostra Città. Crediamo che per favorire il senso di identità e di comunità, soprattutto fra le nuove generazioni, sia basilare la conoscenza del passato. L’idea di questi tour guidati prende spunto da una storica iniziativa che ha reso celebre la realtà di Freebacoli con il quale siamo in rete assieme ad altri Comuni della Provincia, e non. Ringrazio tutti coloro che, in maniera gratuita e volontaria, hanno reso possibile questa manifestazione”.

In occasione dell’evento è stata annunciata anche la presenza del Presidente del Consiglio comunale della Città di Bacoli Dott. Mauro Cucco, nonché membro attivo di FreeBacoli.