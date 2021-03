Riceviamo e pubblichiamo dal collettivo FreeCremano

In questi giorni i cittadini stanno ricevendo la TARI 2021, il temuto balzello per il pagamento dei servizi di igiene urbana. Non mancano le polemiche, in particolare da parte delle attività produttive sul territorio ferme a causa delle restrizioni dettate dal Governo. Anche le associazioni culturali e sportive hanno lanciato un grido d’allarme, come il Centro Teatro Spazio luogo simbolico dove Massimo Troisi è nato e si è formato artisticamente. Tutte attività che stanno facendo difficoltà a far fronte al pagamento dei tributi comunali in questo particolare periodo di emergenza pandemica. Ed è in questo contesto che il collettivo sangiorgese FreeCremano ha voluto puntare i riflettori sull’appalto di igiene urbana attraverso un video di inchiesta pubblicato sui Social. Si tratta del contratto più costoso in Città – denunciano gli attivisti – pari a oltre 6 milioni di Euro l’anno per cinque anni laddove a fronte di uno scarso livello di raccolta differenziata, attestata al 51% circa, ben al di sotto dell’obiettivo fissato come soglia al 65%, non vi è alcun beneficio di sconto sulla TARI. Insomma a causa dell’assenza di campagne informative e di sensibilizzazione previste da contratto ma che nei fatti restano impalpabili alla comunità e, della scarsa attenzione sui controlli rispetto al conferimento i cittadini, ancora una volta, sono chiamati a pagare lo scotto di una tassa divenuta insostenibile, soprattutto oggi in un periodo di crisi economica. Non solo, FreeCremano punta il dito anche sulle numerose inadempienze contrattuali come ad esempio la raccolta delle deiezioni canine con automezzi specifici, la verifica della customer satisfaction attraverso indagini sull’utenza e la somministrazione di questionari sulla soddisfazione del livello di qualità del servizio erogato.

“Non chiediamo altro che trasparenza”: dichiara il referente del collettivo FreeCremano Danilo Cascone. “Da tempo vengono sollevate perplessità – prosegue l’ex Consigliere comunale – sulla corretta attuazione dei servizi previsti da capitolato. Ci chiediamo, dinnanzi a soglie di raccolta differenziata così basse, quali provvedimenti intende prendere l’Amministrazione comunale? E in merito ai numerosi disservizi quali e quanti sanzioni, previste da contratto, sono state comminate alla Società?”

Interrogativi legittimi a cui i vertici dell’Amministrazione sono chiamati a rispondere.