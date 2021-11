San Gennaro Vesuviano ricorda il prof. Natale Ammaturo

SAN GENNARO VESUVIANO – Domenica, 14 novembre, a partire dalle ore 17.30, nella sede dell’Associazione “Vesuvian Book and Arts” si svolgerà un incontro culturale per ricordare la figura del prof. Natale Ammaturo, che insegnò sociologia all’Università di Salerno.

Carmine Cimmino parlerà anche dell’attenzione che il prof. Ammaturo dedicò alla storia sociale e “alle storie di vita”, indicando agli studiosi di sociologia un percorso di grande originalità. Di “paura e speranza” parlerà Giovanni Maria D’Antonio, “vincitore del primo premio in Europa e quarto nel mondo per le discipline filosofiche” in lingua inglese.