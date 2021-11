Acerra, caccia ai pusher del centro: agenti in azione coi cani antidroga

ACERRA – Un servizio antidroga è stato effettuato questa sera dagli agenti della polizia municipale di Acerra tra via Calzolaio, via Duomo e via Soriano, nel centro storico di Acerra. Diverse persone sono state fermate e controllate.

Così il primo cittadino Raffaele Lettieri ha spiegato l’attività messa in atto dai vigili: “Controlli serali antidroga degli agenti della Polizia municipale, impiegata anche un’unità cinofila antidroga della Polizia Municipale di Acerra, in grado di eseguire ricerche di stupefacenti in ogni tipo di ambiente e sulla persona, tolta da un canile e addestrata dai nostri agenti”