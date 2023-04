Rottamazione tributi locali, Somma aderisce alla definizione agevolata

Somma Vesuviana aderisce alla definizione agevolata. Sarà possibile presentare istanza di rottamazione dei tributi locali entro il 30 Aprile.

“Somma Vesuviana aderisce alla definizione agevolata dei tributi locali. E’ possibile presentare domanda entro il 30 Aprile per rottamare anche i tributi locali. L’istanza va presentata entro il 30 Aprile, presso il concessionario della riscossione GESET SPA. La domanda va presentata via pec all’indirizzo di posta elettronica: definizioneagevolata.sommavesuviana@pec.geset.it oppure recandosi presso gli sportelli della stessa GESET SPA, in Via Mercato Vecchio 2. Sul sito del Comune di Somma Vesuviana Comune di Somma Vesuviana – Sito istituzionale della Città di Somma Vesuviana (NA) è possibile, già da adesso, trovare tutte le informazioni e il relativo modello per la presentazione dell’istanza”.

Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.