Roma, si è spento Padre Gianfranco Grieco dei Frati Minori Conventuali

Aveva 78 anni ed era malato. Teologo, scrittore, giornalista, direttore responsabile della rivista il Cavaliere dell’Immacolata, fu inviato speciale, a partire dal 1978, al seguito di Giovanni Paolo II nei viaggi pastorali in Italia e nel mondo.

Padre Gianfranco Grieco era nato a Barile in provincia di Potenza il 7 maggio del 1943. Entrò giovanissimo nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, studiando nei seminari serafici di Ravello, Nocera Inferiore e Portici. Dopo l’anno di noviziato in Assisi, frequentò gli studi liceali presso il seminario serafico di Sant’Anastasia in provincia di Napoli. Dopo due anni di filosofia e quattro anni di teologia presso la facoltà Teologica Seraphicum di San Bonaventura in Roma, ricevette l’ordinazione sacerdotale il 21 dicembre del 1967 dal Cardinale Paolo Marella, Arciprete della Patriarcale Basilica di San Pietro.

Nel 1968 fu inviato all’Università di Friburgo in Svizzera per conseguire il Dottorato in Teologia e il Diploma in Giornalismo. Assunto nel1970 come redattore de L’Osservatore Romano, è stato inviato speciale, a partire dal 1978, al seguito di Giovanni Paolo II nei viaggi pastorali in Italia e nel mondo. E’ stato, inoltre, Capo Servizio del Servizio Vaticano de L’Osservatore Romano.

Impegnato nella pastorale tra i migranti in Svizzera, è stato aiuto cappellano del carcere Regina Coeli dal 1975 al 1985. Giornalista professionista dal 1974 e autore di numerosi volumi, ha pubblicato nel 2007, per l’Edizioni San Paolo, due splendide opere: Pellegrino. Giovanni Paolo II tra le civiltà del mondo e Come a lampada che brilla – Meditazioni francescane. Ha collaborato con il mensile San Francesco patrono d’Italia ed è stato direttore responsabile della rivista Cavaliere dell’Immacolata e del PCF Familia et Vita.