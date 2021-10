Napoli – Incendio ai Quartieri Spagnoli: auto in sosta selvaggia bloccano arrivo vigili del fuoco. Borrelli (Europa Verde): “ Vicoli come trappole per colpa degli incivili, senza regole si rischia carneficina”

“ Le immagini che ci sono giunte, girate da un cittadino, parlano chiaro. Domenica mattina divampa un incendio ai Quartieri Spagnoli e l’autobotte dei vigili del fuoco non riesce a farsi spazio tra i vicoli per le macchine in sosta selvaggia. Peraltro, ci segnalano i cittadini, ci sono turisti ammassati all’ingresso di Napoli Sotterranea. Una situazione fortemente rischiosa, voluta da cittadini irresponsabili, che continuano a parcheggiare le loro auto fregandosene altamente dei grossissimi rischi che la loro strafottenza può generare.

E’ inammissibile ancora oggi dover fare i conti con la strafottenza e la sosta selvaggia! Sono troppi gli episodi in questa città in cui la sorte evita il peggio, fino a quando non ci sarà un controllo capillare del territorio contro ogni forma di inciviltà e libero arbitrio non resterà che affidarsi alla fortuna. Da anni denunciamo le condizioni dei Quartieri dove vige una sola regola: quella che ognuno fa come gli pare fregandosene di tutto. I vicoli sono come delle trappole, senza regole si rischia la carneficina”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

