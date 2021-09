Somma Vesuviana. Il Consigliere Rianna: “Cartellino di riconoscimento ai percettori di reddito di cittadinanza che collaborano con il Comune”.

Il Consigliere di opposizione Salvatore Rianna ha protocollato una proposta di iniziativa indirizzata al Sindaco, suggerendo di dotare i beneficiari del reddito di cittadinanza attualmente impiegati in attività di tutela di aree pubbliche, nonché di vigilanza delle scuole durante le fasi di ingresso e di uscita, di un cartellino di riconoscimento.

Di seguito, le dichiarazioni del Consigliere:

“Credo sia imprescindibile, per i lavoratori attualmente impiegati in supporto alle attività dell’Amministrazione Comunale, esporre a vista un cartellino di riconoscimento con foto che evidenzi nome e cognome. Un semplice accorgimento che eviterebbe equivoci e andrebbe a tutela degli stessi collaboratori, dell’Amministrazione e ovviamente dei cittadini i quali, soprattutto per un ruolo tanto delicato quale la vigilanza delle scuole, avrebbero la possibilità di identificare con certezza chi si trovano di fronte. Confido nel buon senso e nell’accoglimento della proposta, semplice da mettere in pratica”.