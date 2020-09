Regionali, Iovino (Italia Viva): “Il rilancio delle imprese attraverso la Blue Economy”

Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Iovino, candidato al Consiglio Regionale e iscritto nelle liste di Italia Viva a sostegno del governatore Vincenzo De Luca.

Valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere progetti che abbiano come parola d’ordine la Blue Economy. È una delle idee che sta portando avanti il candidato al consiglio regionale nella lista Italia Viva, Francesco Iovino. Già vicesindaco della Città Metropolitana, Iovino lancia una proposta per il rilancio delle imprese facendo riferimento a un tipo di economia che potrebbe rivoluzionare il mondo delle imprese.

«Il nostro è un territorio pieno di risorse – dice il giovane candidato in campo con Italia Viva a sostegno del presidente Vincenzo De Luca – e mettere in campo una rete di progettualità che parta dalla costituzione di un Consorzio dei Mari in primis, come apri pista, alla filiera pesca valorizzando poi i poeti e tutti i settori che girano intorno». Francesco Iovino punta poi a valorizzare il territorio con investimenti destinati a creare più parchi attrezzati e aeree per i bambini e famiglie.

«In tutta la Regione Campania ci sono luoghi meravigliosi, poco conosciuti perché non attrezzati e questi possono diventare attrazione turistica e copertina di torna conto per una terra che può tanto offrire ma alla quale spesso non vengono dati strumenti e mezzi. Progetti piccoli ma efficaci, realizzabili partendo dalla rete tra comuni, e che non rappresentano promesse del momento. La mia è sempre stata una politica del fare ascoltando le esigenze dei cittadini».