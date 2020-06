Dunque è ufficiale: in Campania sarà Stefano Caldoro a sfidare il governatore Vincenzo De Luca, concorrendo alle prossime elezioni regionali. Si tratterà del terzo confronto consecutivo tra i due, candidati rispettivamente delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Caldoro è già stato presidente della Regione Campania dal 17 aprile 2010 al 18 giugno 2015, mentre venne sconfitto dal rivale il 31 maggio di cinque anni fa. Ora siamo alla cosiddetta “bella”.

“Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia”.

Lo annunciano Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una nota congiunta.

(foto dal web)

