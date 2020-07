Vincenzo De Luca ha “ottime possibilità” per essere rieletto governatore della Campania, ma “non è stato un buon presidente”. A ribadirlo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Secondo il primo cittadino partenopeo, l’inquilino di Palazzo Santa Lucia “è stato fortemente rafforzato da una gestione mediatica sapiente in quel momento in cui il governo ha dato un centralismo regionale incredibile, quasi da far apparire dei governatori con poteri assoluti”.

De Magistris ha poi nuovamente criticato la gestione della sanità in Campania: “Abbiamo iniziato l’emergenza sanitaria con 334 posti letto di terapia intensiva su sei milioni di abitanti”. “Se ci siamo salvati è grazie ai napoletani e ai campani che si sono chiusi in casa. Se lo tsunami fosse arrivato qua sarebbe stato un disastro senza precedenti”, ha concluso il sindaco.

“Tangenziale di Napoli a pagamento? Ci auguriamo che prima o poi venga affrontato questo tema”. Così il sindaco di Napoli, a margine del congresso Ali in corso al Maschio Angioino, risponde ai cronisti se l’accordo raggiunto per Autostrade possa avere delle conseguenze anche sulla tangenziale di Napoli.

“Noi abbiamo una serie di clamorose ingiustizie nella nostra città. – continua l’ex magistrato – La nostra credo sia l’unica tangenziale in Italia a pagamento e in cui non riusciamo a capire con certezza i soldi che i napoletani pagano dove vanno a finire, lo stiamo chiedendo da tempo”. “Quante volte abbiamo sentito basta le concessioni e poi tutto questo non si è tradotto mai in azioni concrete, un po’ come la responsabilità civile per i sinistri nella nostra città. A parità di sinistri noi paghiamo più delle altre parti d’Italia” conclude.

