Ragazzina scomparsa, Cercola in ansia: informati i carabinieri

CERCOLA – Decine di persone stanno condividendo l’appello apparso sui social per la scomparsa di una ragazzina da Cercola. L’adolescente è andata via questa mattina e non si è rientrata a casa.

In attesa di ulteriori verifiche e di comprendere se si tratti di un allontanamento volontario sono stati informati i carabinieri.

L’appello

“URGENTE. Questa ragazza è scomparsa dalle 10 di oggi, se la vedete contattate 3391744737 o i carabinieri di Cercola. Ha una tuta blu scuro e pantofole bianche Grazie.”

