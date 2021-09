POLLENA TROCCHIA . Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale sul fronte della tutela dell’ambiente e della raccolta differenziata, che si sostanzia non solo in azioni di pulizia ordinaria e straordinaria del territorio, ma anche nell’impegno per la sensibilizzazione della cittadinanza alla corretta differenziazione dei rifiuti.

Questo, a partire dalla casa comunale e dal comando dei vigili urbani, dove nelle scorse ore sono stati installati nuovi Ecobox da 80 litri per accogliere i rifiuti differenziati. «Sul fronte ambientale il lavoro per la tutela e la pulizia non può essere scisso da quello per la sensibilizzazione della cittadinanza, per questo nelle scorse ore sono stati consegnati, montati e immediatamente allestiti i nuovi Ecobox, sia al comune che negli uffici della polizia municipale. Un’iniziativa che, oltre ad essere funzionale, è anche simbolica: vogliamo infatti che il buon esempio parta proprio dal municipio, la casa di tutta la comunità cittadina, e che da lì si diffonda all’intera cittadinanza» ha detto l’assessore all’Ambiente Arturo Cianniello.

«Nei prossimi giorni – ha proseguito – consegneremo ulteriori Ecobox ad alcune scuole del territorio, affinché la sensibilizzazione faccia breccia ancor più anche presso i nostri giovani concittadini».

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’attività di sensibilizzazione ambientale e sulla raccolta differenziata portata avanti, fin dall’insediamento dell’amministrazione comunale, dalle consigliere comunali Antonella Borrelli e Carmen Filosa, che hanno commentato: «Tutela ambientale e sensibilizzazione degli studenti di oggi, cittadini di domani, vanno di pari passo e, da assessori, ci siamo molto impegnate su questo fronte. Siamo liete si continui così».

«Uno dei temi centrali del nostro programma è sicuramente l’ambiente, consapevoli che le scelte di oggi condizioneranno il futuro dei nostri figli. Il nostro obiettivo è il pieno raggiungimento degli standard europei di prevenzione, recupero e riciclo dei rifiuti urbani. Quest’iniziativa va proprio in questo senso» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.