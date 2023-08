Quartiere svegliato nella notte da una sparatoria, ecco cosa è successo

La scorsa notte, a Ponticelli, si è verificata una sparatoria che ha svegliato l’intero quartiere di piazza Bonghi.

Erano le 4 circa del mattino quando i carabinieri della compagnia di Ponticelli sono stati allertati per colpi d’arma da fuoco. Arrivati in via Ulisse Prota Giurleo, i militari hanno scoperto diversi bossoli calibro 9 ma fortunatamente non vi erano persone ferite né si sono verificati altri danni.

Sono in corso le indagini al momento per capire il motivo della scarica di proiettili. Le telecamere poste nei pressi del luogo pare non abbiano ancora fornito ulteriori indizi su chi possa aver compiuto tale gesto.

Resta la profonda paura dei residenti della zona che sono stati svegliati nel bel mezzo della notte dal profondo rumore dei colpi d’arma da fuoco e si sono letteralmente barricati in casa per evitare spiacevole inconvenienti

.