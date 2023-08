Pure il Cilento scopre il mare giallo: turisti protestano per acque torbide, chieste verifiche all’Arpac

Turisti in vacanza nelle località del Golfo di Policastro, nel Cilento, hanno inviato al deputato Borrelli foto e video relativi alle condizioni in cui quotidianamente si presenta il mare ai bagnanti sulle spiagge tra Sapri, Policastro e Ascea Marina. Acque torbide e schiumose arrivano a lambire la battigia di un colore giallastro tutt’altro che invitante dove, stando ai documenti foto e video realizzati ad Ascea Marina, si immergono adulti e bambini.

“Il Cilento, con i suoi borghi e le sue coste è un patrimonio del turismo campano, una risorsa inestimabile per le sue bellezze e tradizioni. Inaccettabili le condizioni del mare, legittime le denunce dei vacanzieri. Abbiamo chiesto immediate verifiche ad Arpac e Capitaneria di porto. Si impediscano sversamenti in mare di qualunque genere a tutela dell’attività turistica e dell’ambiente. Soprattutto in estate vanno intensificati i controlli e occorre massimo rigore e inflessibilità contro chi sversa in mare veleni e materiali inquinanti”. Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra a cui si sono rivolti i bagnanti indignati inviando il materiale video e fotografico, e i co-portavoce provinciali di Europa Verde a Salerno, Anna Cione e Dario Barbirotti.

Link al video > https://www.facebook. com/francescoemilio.borrelli/ videos/2489688111212021